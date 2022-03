Milano: De Corato, due ragazzi aggrediti in piazza Leonardo, mappare membri baby gang per individuarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa notte di fronte al Politecnico, in piazza Leonardo da Vinci due ragazzi di 21 e 22 anni sono stati aggrediti da un gruppo di persone non ancora identificate. Entrambi sono stati picchiati con calci e pugni mentre il più piccolo è stato anche ferito con un coltello al fianco e alla gamba. I carabinieri sono al lavoro per individuare i responsabili dell'ennesimo pestaggio in una piazza più volte teatro di aggressioni da parte delle baby gang". Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato. "Bisogna procedere - aggiunge De Corato - come ha fatto il Prefetto a Padova e mappare i membri delle babygang in modo da individuarli subito". "Piazza Leonardo Da Vinci, come via Lecco, piazza Gae Aulenti, i navigli e le Colonne di San Lorenzo: tutte zone di mala movida abbandonate a sé stesse dove la sera e la notte accade di tutto! Risse, aggressioni, rapine e violenze: bisogna mappare le babygang e sfruttare tutti i mezzi a disposizione per prevenire questi reati. Dove sono le telecamere? In queste zone "calde" sono in numero sufficiente e vengono adeguatamente utilizzate?", conclude De Corato.(Com)