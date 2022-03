Ucraina: Acli, armi non sono mai risposta, ora azione diplomatica dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Associazioni cristiane lavoratori italiani (Acli) in una nota chiedono che il diritto internazionale venga ripristinato e che l'aggressione russa contro la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina cessi immediatamente. "La guerra, le armi e la violenza - si legge in una nota - non sono mai la soluzione che invece si trova al tavolo dei negoziati ed è quello che continueremo a chiedere nelle nostre piazze, insieme a tante donne e uomini di buona volontà nelle le piazze di tutto il mondo, comprese quelle russe (in condizioni tanto più difficili delle nostre). In questo senso sarebbe un segnale molto forte se i rappresentanti degli Stati dell'Unione Europea, giustamente solidali con il Governo di Kyiv, andassero in Ucraina a manifestare di persona la loro vicinanza alla popolazione sofferente". "Mentre continua la guerra, e probabilmente anche dopo - prosegue la nota - è necessario un grande lavoro di aiuto e di assistenza: la Chiesa cattolica nelle sue varie articolazioni è già in campo, ma sappiamo bene che vi è una solidarietà diffusa e trasversale per appartenenza politica e religiosa in cui l'Italia non è seconda a nessuno. È proprio nel momento della prova che le persone e i popoli debbono far vedere quanto sono realmente attaccati ai valori che professano".(Com)