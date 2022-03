Canada: Trudeau partito per viaggio europeo con focus su Ucraina, prima tappa Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, come ha annunciato su Twitter, è partito oggi per il Regno Unito, tappa iniziale di un viaggio in Europa, in programma fino all’11 marzo, che toccherà anche la Lettonia, la Germania e la Polonia. L’obiettivo, spiega un comunicato del suo ufficio, è “rafforzare ulteriormente la solidarietà” con i partner e gli alleati europei e impegnarsi nella “risposta coordinata all’invasione militare non provocata e ingiustificata dell’Ucraina da parte della Russia”. Il premier canadese, si legge nella nota, offrirà il sostegno del suo governo nell’assistenza umanitaria e discuterà con gli interlocutori delle priorità condivise. A Londra Trudeau incontrerà l’omologo britannico Boris Johnson e sarà raggiunto anche dall’olandese Mark Rutte; durante la sua visita il leader di Ottawa sarà ricevuto anche dalla regina Elisabetta. (segue) (Res)