Canada: Trudeau partito per viaggio europeo con focus su Ucraina, prima tappa Regno Unito (2)

- Il primo ministro del Canada sarà a Riga l’8 marzo per incontrare l’omologo lettone Arturs Krisjanis Karins. Ai due si uniranno la premier dell’Estonia, Kaja Kallas, e quella della Lituania, Ingrida Simonyte. Trudeau sarà anche ricevuto dal presidente lettone, Egils Levits. Sempre in Lettonia Trudeau incontrerà il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e militari canadesi in servizio nell’operazione Reassurance. Il 9 marzo Trudeau è atteso a Berlino per l’incontro col cancelliere tedesco, Olaf Scholz. I due capi di governo parleranno anche di cooperazione bilaterale, in particolare in materia di commercio, cambiamento climatico e transizione energetica. Il primo ministro canadese avrà un colloquio anche col presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier. Infine, Trudeau si recherà a Varsavia, dove il 10 marzo è in agenda l’incontro col presidente polacco, Andrzej Duda. (Res)