Libia: premier Dabaiba accoglie con favore proposta Onu su base costituzionale

- Il primo ministro del governo di unità nazionale libico (Gun), Abdelhamid Dabaiba, accoglie con favore la proposta delle Nazioni Unite per formare una commissione e trovare una base costituzionale. Le dichiarazioni sono avvenute durante una riunione dell'esecutivo. "La Camera dei rappresentanti - il parlamento con sede a Tobruk - ha proposto un governo parallelo, dandogli la fiducia in modo strano, e sta cercando di imporlo nonostante il disaccordo di tutte le parti", ha affermato, ricordando che "la road-map per il governo emanata durante le conferenze a Tunisi e Ginevra è ancora in vigore". Il parlamento, ha proseguito Dabaiba, "vuole ancora la proroga, ma noi abbiamo detto di no". Infatti, ha ricordato Dabaiba "abbiamo proposto di tenere le elezioni parlamentari a giugno, secondo le leggi del 2014 o del 2021. Le circoscrizioni elettorali sono pronte e il popolo pronto per le elezioni". Scagliandosi contro il parlamento, Dabaiba ha ha accusato i suoi membri di aver "rimescolato le carte creando un esecutivo - il governo di stabilità nazionale, guidato dall'ex ministro dell'Interno Fathi Bashagha - per mettere a tacere chi chiede le elezioni". Infine, il primo ministro di Tripoli ha ribadito che "sarà trasferito il potere al governo che sarà eletto dalla nuova Camera dei deputati". (Lit)