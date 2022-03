Roma: poteva accogliere 25 persone ma all'interno ballavano in 340, chiusa discoteca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da permessi autorizzativi, poteva ospitare 25 persone, 50 prima delle restrizioni anti Covid, ma dentro alla discoteca ballavano in 340: per questo motivo gli agenti della polizia di Stato del I distretto Trevi Campo Marzio, ieri sera, nel corso di una serie di controlli alla movida e anti Covid, hanno denunciato il titolare e sequestrato la discoteca Notorius, in centro a Roma. Inoltre non era segnalata l'unica uscita di sicurezza presente. All'esterno della discoteca poi sono stati multati per 3 mila euro ciascuno due giovani che urinavano sulla portiera di un'auto in sosta. Nel corso del servizio è stato controllato anche un night club e l'amministratore è stato sanzionato per il mancato rispetto della normativa volta ad evitare la diffusione del Covid, perché si avvaleva della collaborazione di una dipendente priva di Green pass. Durante il servizio sono stati complessivamente controllati 16 veicoli e 57 persone.(Rer)