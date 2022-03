Ucraina: Blinken, Kiev ha piano per continuità governo in caso di morte Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ucraina c’è un piano per “la continuità del governo” nel caso in cui il presidente Volodymyr Zelensky venisse ucciso. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, alla “Cbs”. “Gli ucraini hanno piani in atto di cui non parlerò né entrerò nei dettagli per far sì che ci sia continuità di governo in un modo o nell’altro”, ha affermato Blinken. Il segretario di Stato Usa si è complimentato con Zelensky per come ha assunto la guida del Paese nella crisi in corso. “La leadership che il presidente Zelensky ha mostrato, che l’intero governo ha mostrato, è notevole. Sono stati l’incarnazione di questo popolo ucraino incredibilmente coraggioso”, ha affermato Blinken.(Nys)