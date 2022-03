Fisco: Gasparri (FI) su catasto, governo ha altre priorità non attacco alla casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

20 luglio 2021

- Il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia, in una nota ribadisce come per il suo patito e per il governo "la tutela della casa sia un dovere". Per Forza Italia si tratta di "un dovere primario e inderogabile. Abbiamo rispetto per il presidente Draghi a cui abbiamo già votato decine di volte la fiducia e continueremo a farlo. Ma se nel suo ufficio si mettesse a stilare l'elenco delle priorità del suo mandato - spiega il senatore - si renderebbe perfettamente conto che lui è al governo per affrontare l'emergenza della guerra in corso, la tragedia del Covid, l'uso corretto delle risorse del Pnrr, mille altre urgenze tra cui non c'è sicuramente una misura cervellotica come quella sul catasto. Se dovesse produrre effetti sarebbe letale per la nostra economia, se riguarda questioni future è bene che se ne occupi chi governerà dopo le elezioni politiche del 2023". (segue) (Com)