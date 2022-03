Fisco: Gasparri (FI) su catasto, governo ha altre priorità non attacco alla casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Votando Forza Italia i cittadini sapranno che la politica di Berlusconi è quella della cancellazione dell'Imu sulla prima casa e della riduzione delle tasse anche sugli immobili - ribadisce -. Quindi Draghi sa bene che le priorità sono altre. Non certo la persecuzione dei balneari, con danni per il turismo, o l'attacco alla casa. Queste sono le fissazioni di Giavazzi, che nei giorni scorsi ha di fatto boicottato anche una saggia proposta di mediazione del capogruppo di Forza Italia alla camera Barelli. Su questi temi torneremo nelle prossime ore. Convinti che la tutela della casa sia un dovere. Anche di Palazzo Chigi. E - conclude Gasparri - accantonando le teorie di Giavazzi ed ascoltando le esigenze del popolo italiano, anche Draghi ci darà certamente ragione, essendo una persona esperta e ben consapevole di quali siano le priorità di questo momento”. (Com)