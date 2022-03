Ucraina: Cremlino, colloquio telefonico fra Putin e premier Israele Bennett

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, e il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, hanno avuto un colloquio telefonico a seguito dell'incontro avuto ieri sulla situazione in Ucraina. Lo riferisce l'ufficio stampa del Cremlino, secondo cui la conversazione si è svolta anche alla luce dei colloqui che Bennett ha avuto con vari colleghi stranieri nelle ultime ore. "È proseguito un approfondito scambio di opinioni sulla situazione in connessione con l'operazione militare speciale della Russia per proteggere il Donbass, anche tenendo conto dei contatti più recenti di Naftali Bennett con i leader di alcuni Paesi", si legge nella nota. Putin e Bennett hanno concordato di rimanere in contatto. (Rum)