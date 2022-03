Russia: portavoce Navalnyj, Occidente ha esitato perché soddisfatto da soldi di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente è stato esitante nei confronti del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, perché era soddisfatto dei suoi soldi. Lo ha detto il capo dello staff del leader dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj, Leonid Volkov, intervenuto a “Mezz’ora in più”, sull’emittente “Rai Tre”. “L'Occidente è stato esitante a fare qualcosa perché erano molto soddisfatti dei soldi di Putin, erano pronti a non notare violazioni di diritti in Russia e tutte le altre violazioni fatte da Putin”, ha affermato Volkov. (Res)