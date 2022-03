Russia: ministero Interno, arrestate 1.700 persone in manifestazioni non autorizzate a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Mosca circa 2.500 persone hanno preso parte a una manifestazione non autorizzata e circa 1.700 sono state arrestate. Lo ha detto Irina Volk, portavoce del ministero dell'Interno russo, in un briefing con la stampa. Secondo Volk, a San Pietroburgo sono state arrestate 750 dei circa 1.500 partecipanti. "Le unità del ministero dell'Interno della Russia, in collaborazione con altre forze dell'ordine, hanno garantito il rispetto della legge nei luoghi in cui si sono svolti eventi pubblici non autorizzati in una serie di entità costituenti della Federazione Russa. Nella città di Mosca, circa 2.500 persone hanno preso parte a un'azione non coordinata, 1.700 sono state arrestate. Nella città di San Pietroburgo, il numero dei partecipanti è stato di circa 1.500 persone, 750 delle quali sono state arrestate", ha detto la portavoce. Secondo Volk, un totale di 1.200 persone hanno preso parte ad azioni non autorizzate in altre regioni e di queste ne sono state arrestate 1.061. (Rum)