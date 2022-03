Ucraina: Bonomi, guerra mette a rischio ripresa del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia stava già rallentando prima della guerra. Il conflitto ha accentuato il problema energetico - che si era già manifestato prima della crisi ucraina - e mette a rischio la ripresa del Paese”. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ospite di “Mezz’ora in più” su Rai3, sottolineando che "sicuramente" ci sarà un impatto dovuto al caro energia. "Importiamo dalla Russia il 40 per cento del nostro fabbisogno di gas, e abbiamo riserve potenziali per sopperire un anno", ha spiegato. La ripresa è quindi a rischio "per l'aggravarsi di uno dei fattori che è quello energetico", ha sottolineato Bonomi.(Rin)