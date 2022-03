Pnrr: Bonomi, va riscritto allungando anche tempi transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Pnrr dovrebbe essere riscritto” e “allungato nella sua estensione temporanea” perché "tutta l'Europa ha questa necessità", alla luce di quanto successo in Ucraina e per il balzo dei prezzi dell'energia. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ospite di “Mezz’ora in più” su Rai3. “Bisogna essere realisti, allungare i tempi e spostare gli obiettivi della transizione ecologica", ha spiegato. Una transizione che dovrebbe essere accompagnata da investimenti molto forti “che oggi non ci sono, e dire chiaramente che ci saranno costi sociali”.(Rin)