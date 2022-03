Israele-Turchia: firmato memorandum d'intesa per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea degli esportatori turchi e la Federazione israeliana delle camere di commercio internazionali hanno firmato oggi un memorandum d'intesa sulla cooperazione. Lo riferisce oggi il quotidiano d'informazione economica israeliano "Globes". Il memorandum è stato firmato in occasione della visita a Tel Aviv di una delegazione di oltre 100 imprenditori turchi di spicco. L'incontro giunge a pochi giorni dalla visita del presidente di Israele, Isaac Herzog, in Turchia, prevista il 9 marzo. Il commercio bilaterale è aumentato del 35 per cento nel 2021 rispetto al 2020, pari a un volume di 6,7 ​​miliardi di dollari. (Res)