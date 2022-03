Ucraina: ambasciatrice negli Usa Markarova, la Russia è uno "Stato terroristico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Oksana Markarova, ha definito la Russia uno "Stato terroristico". "Questo è uno Stato terroristico e dovremmo trattare la Russia come uno Stato terroristico", ha detto Markarova in un'intervista concessa all'emittente televisiva statunitense "Fox news". L'ambasciatrice ha rinnovato l'appello agli Stati Uniti per aiuti in armamenti, in particolare nel settore della difesa antiaerea. Gli appelli di Markarova giungono dopo quelli del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha esortato la Nato a istituire una no-fly zone sul suo Paese nonostante la decisione in senso contrario da parte dell'Alleanza. (Nys)