Milano: De Corato, al Parco Martesana degrado e illegalità, servono controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il ritorno del sole e con l'avvicinarsi della primavera, oggi sono tornati al Parco Martesana gli accampamenti di sudamericani con griglie, tavoli e sedie che occupano le aree verdi come se fossero nel giardino di casa propria. Mangiano, bevono alcolici e poi abbandonano i rifiuti nel parco. Come se non bastasse, si sono pure organizzati con stand improvvisati in cui vendono cibo preparato al momento. Chiedo al Comune di Milano come sia possibile accettare questa situazione di totale degrado e illegalità". Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato. "I residenti del quartiere denunciano da tempo la situazione e l'assenza di controlli. Di fatto uno spazio pubblico come il parco viene 'occupato' da gruppi di immigrati che si comportano come se fosse una loro proprietà privata. Servono controlli della polizia locale fin dalle prime ore della mattina. Nel parco non si può stazionare con tavoli e sedie, né tantomeno vendere illegalmente cibo e alcolici. Intervengano i vigili a multare e allontanare questi abusivi", conclude De Corato. (Com)