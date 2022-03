Croazia: premier Plenkovic, accolti oltre duemila rifugiati dall'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha accolto finora più di duemila rifugiati dall'Ucraina. Lo ha dichiarato oggi il premier croato, Andrej Plenovic, in visita a Dubai agli stand della Croazia all'interno della fiera internazionale Expo 2020. "La Croazia ha già accolto più di duemila rifugiati ucraini e non ha intenzione di fermarsi", ha detto Plenkovic aggiungendo che "l'intero sistema istituito dal governo per l'accoglienza dei profughi ucraini è pronto". Commentando le dichiarazioni del Cremlino secondo cui il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di stilare un elenco di Paesi che hanno imposto le sanzioni alla Russia, Plenkovic ha detto che Zagabria "ha preso le sue decisioni". "Abbiamo preso le nostre decisioni, siamo parte dell'Unione europea e della Nato, parte di quei Paesi che rispettano il diritto e l'ordine internazionale e rispettano i confini degli altri Paesi. Sosteniamo le nostre decisioni indipendentemente da quale sarà la lista", ha concluso Plenkovic. (Seb)