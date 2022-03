Ucraina: presidente slovacca, ingresso diretto Nato in conflitto porterebbe a guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Nato partecipasse attivamente nel conflitto in Ucraina questo vorrebbe dire entrare nella terza guerra mondiale. Lo ha detto la presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, in un intervento all’emittente “Markiza”. La dichiarazione di una no-fly zone “vorrebbe dire l’ingresso delle forze alleate nel territorio dell’Ucraina”, ovvero “entreremmo nel conflitto militare e diventeremmo parte della guerra”. Secondo Caputova, la discussione sull’ingresso di Kiev nell’Unione europea ha un alto valore simbolico e le sue aspirazioni europee dovrebbero essere soddisfatte dal riconoscimento dello status di candidato all’adesione. Più complicata è invece la questione dell’adesione alla Nato, che secondo il capo dello Stato non è veramente possibile ora. In tema di sanzioni alla Russia, Caputova ha affermato che quelle già inflitte sono significative e senza precedenti ma c’è spazio per determinarne altre che riguardino le forniture di gas. “Abbiamo riserve per circa un anno e forse un po’ di più”, ha detto. (Vap)