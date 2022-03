Brasile: governo nomina Rodolfo Landim presidente del consiglio di amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile ha nominato Rodolfo Landim presidente del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera pubblica Petroleo Brasileiro o Petrobras. La sua nomina e quelle di sette consiglieri saranno votate il 13 aprile dal consiglio. Gli altri nomi per il Cda sono quelli di Carlos Eduardo Lessa Brandao, Joaquim Silva e Luna, Luiz Henrique Caroli, Marcio Andrade Weber, Murilo Marroquim de Souza, Ruy Flaks Schneider e Sonia Julia Sulzbeck Villalobos. Il ministero ha indicato anche sei membri titolari e due supplenti per il consiglio fiscale. Landim, presidente della squadra di calcio del Flamengo, è stato designato come successore di Eduardo Bacellar Leal Ferreira, che ha deciso di lasciare l’incarico dopo tre anni per motivi familiari.(Brb)