Ucraina: ministro Esteri Kuleba, colloqui con Blinken e omologo polacco su fornitura aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha discusso la questione della fornitura all'Ucraina di caccia per lo spazio aereo con il segretario di Stato Usa Anthony Blinken e l’omologo polacco Zbigniew Rau. Secondo quanto riferito dal capo della diplomazia ucraina, durante questo briefing in videoconferenza, ha rimarcato che si tratta di “un processo difficile dal punto di vista di molte delle sue componenti, ma sta andando avanti e lo stiamo spingendo il più possibile". Kuleba ha osservato che per ovvi motivi non poteva rivelare la tipologia di mezzi necessari per proteggere lo spazio aereo. "C'è una chiara comprensione tra i nostri partner che abbiamo bisogno di caccia per fermare la barbara distruzione delle nostre città", ha detto il ministro. (Kiu)