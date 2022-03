© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della regione di Sumy hanno avvertito della possibilità di combattimenti strada per strada nell'omonimo capoluogo regionale. I residenti sono invitati a stare lontano dalle finestre, si legge in un messaggio su Telegram dell'amministrazione regionale rilanciato dall'agenzia ucraina "Rbk". Le truppe russe "potrebbero tentare di entrare in città", precisa il messaggio. (Kiu)