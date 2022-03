Wilson: Santori (Lega), grande uomo e sportivo, esempio per i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla famiglia di Giuseppe Wilson vanno le nostre più sentite condoglianze. Un grande uomo e sportivo che ha reso grande la città di Roma, un esempio per i giovani e per chi ancora sogna il calcio tradizionale, quello di una volta, quello del vero capitano, libero, dietro a tutti a guidare la difesa". Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, segretario dell'Assemblea Capitolina, consigliere comunale della Lega di Roma. "Grazie Pino con la tua lealtà e il tuo essere sempre perbene se ne va un altro pezzo di storia, quella storia di un calcio che non c'è più e che negli ultimi anni hai raccontato in radio e nella tua biografia".(Rer)