Ungheria-Turchia: ministri Esteri a colloquio, focus su forniture energetiche

- E’ fondamentale per l’Ungheria preservare le sue forniture di gas naturale. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, che ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo della Turchia, Mevlut Cavusoglu. “Sebbene l’Ungheria sia interessata a mantenere l’unità europea, non possiamo permettere che gli ungheresi paghino il prezzo della guerra” in Ucraina, ha detto il capo della diplomazia di Budapest. Per questo motivo, “eviteremo sicuramente di sanzionare le forniture energetiche”, ha continuato. Durante il conflitto in Ucraina, “il nostro più importante dovere è di garantire la sicurezza del nostro Paese, che ha numerose dimensioni”. “Prima di tutto dobbiamo impedire che l’Ungheria sia trascinata in questa guerra” a tale scopo “resistiamo alle pressioni dell’opposizione per l’invio di soldati e armi, né consentiremo il trasferimento di armi letali attraverso il nostro territorio”, ha affermato Szijjarto. Un’altra dimensione è quella dell’energia. “L’esperienza dei nostri amici turchi è fortunatamente simile alla nostra: non hanno avuto interruzioni nelle forniture”, ha continuato il ministro. “Le forniture energetiche dell’Ungheria sono attualmente ininterrotte e puntuali, in linea con i contratti sottoscritti. 10 milioni di metri cubi di gas naturale arrivano da sud attraverso il corridoio Turchia-Bulgaria-Serbia”, ha detto Szijjarto.(Vap)