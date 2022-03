8 marzo: Pedica (+Eu), dedicare giornata a donne ucraine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'anno coloriamo l'8 marzo di giallo e blu. Dedichiamo la giornata a tutte le donne dell'Ucraina". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "Anche quest'anno avremo modo di ricordare tutte le battaglie delle donne per il pieno riconoscimento dei loro diritti - continua Pedica -, ma ora abbiamo una nuova emergenza: la pace e la difesa della vita delle donne ucraine e di un intero popolo aggredito da Putin. Facciamo sentire forte la nostra solidarietà e vicinanza a tutte le donne che ancora sono in Ucraina, a quelle che sono riuscite a scappare dalle bombe con i loro bambini, alle anziane che hanno dovuto abbandonare i ricordi di una vita e a tutte quelle donne che sono rimaste sole perché hanno perso la loro famiglia. Il nostro pensiero in questo momento va a loro".(Com)