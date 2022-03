Ucraina: milizia Donetsk, nazionalisti ucraini non vogliono evacuazione civili da Mariupol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprendere l'evacuazione dei civili dalla città di Mariupol, nell'area sud orientale dell'Ucraina, è possibile ma i nazionalisti ucraini impediscono alle persone di lasciare la città. Lo ha detto il portavoce della milizia popolare della repubblica popolare di Donetsk, Eduard Basurin, all'emittente televisiva russa "Rossija 24". "Per quanto ho capito, non solo i nazionalisti non vogliono lasciare andare le persone, ma anche Volodymyr Zelenskyy non vuole. Spiegherò perché. Per loro, se rinunciano a Mariupol, come credono, sarà una perdita ideologica, una perdita di informazioni. E stanno facendo del loro meglio per impedire che ciò accada. Ecco perché hanno bisogno di trattenere le persone come ostaggi a Mariupol", ha detto Basurin. (Rum)