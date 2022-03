Egitto: al via programma congiunto con Bers incentrato su crescita e clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Shoukry ha affermato che il lancio della strategia rientra anche nel contesto della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Cop27, che si terrà a Sharm el Sheikh a novembre. "L'Egitto cerca di rappresentare un punto di svolta nel lavoro sulla questione internazionale del clima per mettere il mondo sulla strada giusta verso l'attuazione e il rispetto degli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi", ha affermato Shoukry. A margine della conferenza, il ministro del Petrolio egiziano ha avvertito che l'aumento del prezzo del petrolio avrà ripercussioni negative sull'Egitto. "Speriamo che i prezzi elevati non durino a lungo", ha detto El Molla ai giornalisti, aggiungendo che "il gas esportato dall'Egitto potrebbe compensare i prezzi del petrolio importato". (segue) (Cae)