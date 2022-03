Egitto: al via programma congiunto con Bers incentrato su crescita e clima (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto e la Bers hanno firmato protocolli d'intesa nei settori dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio, del turismo, dei trasporti puliti e un accordo per la realizzazione della metropolitana di Alessandria, del valore di 250 milioni di euro. Da parte sua, il vicepresidente della Bers ha espresso il suo "apprezzamento per il lancio di una nuova strategia con l'Egitto per contribuire al raggiungimento dello sviluppo economico e della trasformazione verde". Bowman ha aggiunto: "La Banca continuerà a lavorare per aumentare i suoi investimenti in Egitto e per partecipare con forza alle politiche che promuovono una maggiore partecipazione del settore privato allo sviluppo e migliorano la governance economica". (Cae)