Grecia: domani e dopodomani ministro Esteri in visita nel Regno Unito e in Austria

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, sarà domani e dopodomani in visita a Londra e Vienna. Lo ha reso noto il periodico “To Vima”. Domani in particolare incontrerà l’omologa britannica, Liz Truss, mentre a Vienna martedì avrà un colloquio con la segretaria generale dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Helga Schmid. Nella capitale austriaca avrà anche incontri con il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg, con la presidente della commissione parlamentare Esteri Rendi Wagner e con quello della commissione Affari europei Reinholt Lohpol. I colloqui verteranno sulla situazione in Ucraina dopo l‘invasione da parte della Federazione Russa, su come coordinare l’azione nel quadro delle organizzazioni internazionali e su temi regionali, quali gli sviluppi nel Mediterraneo Orientale. (Gra)