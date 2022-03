Ucraina: Putin a Macron, nessuna intenzione di attaccare centrali nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha detto all'omologo francese Emmanuel Macron di non voler attaccare le centrali nucleari durante l'offensiva in atto in Ucraina. Lo ha reso noto l'Eliseo, dopo il colloquio tra i due capi dello Stato incentrato sulla crisi ucraina. Putin ha anche detto di essere "pronto rispettare le norme dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Aiea) per la protezione delle centrali", ha spiegato la presidenza francese. (Frp)