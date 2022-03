Ucraina: Brescia (M5s), Italia può gestire accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sono più di 14 mila i cittadini ucraini arrivati in Italia dall'inizio della guerra. "Una cifra che già supera le prime stime del governo contenute nell'ultimo decreto-legge all'esame della Camera che parlavano di circa 8 mila arrivi". Lo dichiara Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento 5 stelle. "La situazione - prosegue - è grave e i numeri continueranno ad aumentare. L'Italia sarà in grado di gestire l'emergenza grazie alla riforma del sistema di accoglienza portata avanti con il decreto Lamorgese", sottolinea. "E' importante coinvolgere i comuni, i sindaci e le comunità locali. Gli italiani si sono sempre dimostrati solidali, spetta alle istituzioni lavorare in sinergia", conclude Brescia. (Com)