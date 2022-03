Ucraina: Egitto, grande imam Al Azhar sollecita invio aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande imam di Al Azhar, la più grande istituzione religiosa sunnita, Ahmed al Tayeb, ha invitato la comunità internazionale a inviare urgenti aiuti umanitari al popolo ucraino. "Stiamo assistendo a civili ucraini che lasciano le loro case in cerca di sicurezza e protezione, che è una vera prova della nostra umanità", ha scritto Al Tayeb su Facebook in arabo, inglese e ucraino. "Invito la comunità internazionale ad aumentare gli aiuti umanitari all'Ucraina e a compiere ulteriori sforzi per porre fine alla guerra", ha aggiunto il grande imam dell'istituzione che ha sede al Cairo, in Egitto. (Cae)