Indonesia: sbarcati più di cento rohingya provenienti dal Bangladesh

- Un barcone con più di cento profughi rohingya è approdato oggi in Indonesia, nella provincia di Aceh, nel distretto di Bireuen. Lo ha riferito la polizia locale, precisando che a bordo c’erano 114 persone, di cui 58 uomini, 21 donne e 35 minori di età inferiore ai 15 anni. Per loro è previsto il trasferimento nel campo profughi di Lhokseumawe. L’imbarcazione proveniva dal Bangladesh, dove i rohingya, originari del Myanmar, si trovavano in un campo per rifugiati. È il secondo episodio in meno di tre mesi: sempre a Bireuen, infatti, c’era già stato uno sbarco di oltre cento persone alla fine di dicembre, autorizzato dal governo indonesiano dopo che la loro barca danneggiata era rimasta alla deriva per diversi giorni. (segue) (Fim)