Indonesia: sbarcati più di cento rohingya provenienti dal Bangladesh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 agosto 2017 nello Stato birmano di Rakhine si scatenarono scontri armati e le gravissime violenze ai danni dei civili rohingya, quando una serie di attacchi da parte di combattenti islamici contro diversi avamposti della polizia innescò una vasta operazione delle forze di sicurezza contro quella minoranza musulmana. Secondo una stima di Medicins Sans Frontieres (Msf) circa diecimila rohingya furono uccisi durante la repressione mentre centinaia di migliaia fuggirono in Bangladesh. Il governo bengalese e l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati hanno registrato separatamente oltre 860 mila rifugiati rohingya negli insediamenti di Cox’s Bazar. A questi se ne aggiungono altri 230 mila circa al di fuori dei campi, ospiti delle comunità locali. L’80 per cento dei rohingya accolti sono donne e bambini. (Fim)