Ucraina: Letta a manifestazione Roma, siamo con voi, Italia è casa vostra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo con voi. Stiamo lottando per un’Ucraina libera, siamo dalla parte della libertà e della democrazia”. Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, alla manifestazione di alcune centinaia di ucraini a Roma. “Questa - ha aggiunto - è una comune battaglia che durerà fino a quando l'Ucraina non sarà libera". “Avete la solidarietà di tutti gli italiani, siamo qui a ringraziarvi per l’esempio di resistenza e di leadership morale che ci state dando - ha sottolineato Letta -. Siamo con voi con parole, gesti e azioni, piangendo con voi i morti e tutti coloro che stanno soffrendo per questa drammatica situazione. L’Italia è casa vostra”, ha concluso il segretario del Pd(Rin)