Ucraina: governo polacco, ancora nessuna decisione su trasferimento aerei da combattimento

- Una decisione sul trasferimento di aerei da combattimento dalla Polonia all'Ucraina non è stata ancora presa. Lo ha detto il portavoce del governo polacco, Piotr Muller, in conferenza stampa. "Per quanto riguarda il trasferimento di aeromobili, posso solo ripetere che al momento non è stata presa alcuna decisione su questo tema. C'è una discussione sulle opzioni per l'azione della Nato. Tuttavia, la discussione è ancora in corso. Nessuna decisione è stata presa", ha detto Muller. In precedenza, durante un briefing a Chisinau, il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti sono pronti a continuare a fornire assistenza militare a Kiev e stanno valutando la possibilità di aiutare la Polonia se questa deciderà di trasferire caccia F-16 in Ucraina. (Vap)