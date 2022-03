Roma: giovane artista afghana vende le sue opere per amiche rimaste a Herat, domani mostra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cercare fondi per permettere alle studentesse dell’Accademia d’arte di Herat di poter andar via dall’Afghanistan e studiare a Roma, senza il timore di essere perseguitate. Elaha Rahgozar, una giovane pittrice afgana di appena 16 anni, nata in una famiglia di artisti di Herat ha deciso di mettere in vendita le sue opere per raccogliere più denaro possibile e far sì che le studentesse del padre, e non solo, riescano ad ottenere i passaporti per studiare in Italia. La mostra “Her hair – e altre vie per la libertà” sarà inaugurata domani, lunedì, alla Casa internazionale delle donne. Oltre alle opere della giovane Elahe Rahgozar saranno esposte le miniature delle studentesse della scuola di Herat: Susan Mahmoudi, Nasima Soltani, Fatema Nazari, Faeza Tavana, Homa Hakimi, Nabila Vahabzadeh, Sadaf Saeedi, Fereshta Navabi. Nel corso dell’evento che precederà l’inaugurazione, si svolgerà un incontro tra le attiviste de La scuola di Herat in esilio e la Comunità afghana di Roma con Shararzad Akbar, presidente uscente della Commissione Indipendente Afghana per i Diritti Umani. (segue) (Rer)