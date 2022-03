Roma: giovane artista afghana vende le sue opere per amiche rimaste a Herat, domani mostra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elahe è nata in una famiglia di artisti. Il padre, il professor Nazir Rahgozar, insegnava alla facoltà di Belle Arti dell'università della loro città. Con l'arrivo dei talebani è stato costretto a chiudere la sua galleria d'arte e a nascondere le opere. A ottobre dello scorso anno, dopo settimane di interminabile attesa a Kabul, è riuscita insieme alla famiglia ad essere inserita in una lista di evacuazione, e finalmente a raggiunge l'Europa. Ma sia lei che il padre non hanno dimenticato le compagne di scuola né le studentesse dell’accademia: grazie alle donazioni e al lavoro incessante dell'università La Sapienza di Roma, alle ragazze è stata garantita una borsa di studio. Adesso serve il denaro necessario per il sostentamento delle studentesse e per poter ottenere i passaporti e il permesso per viaggiare. Il progetto dell’Università La Sapienza è esteso a chiunque voglia, le studentesse del professor Rahgozar che dovrebbero raggiungere l’Italia sono 30. (segue) (Rer)