Roma: giovane artista afghana vende le sue opere per amiche rimaste a Herat, domani mostra (3)

- Oggi Elaha vive a Parigi, dove il padre ha ottenuto una cattedra all'università dell'Inalco, ma ha affidato le sue opere alla Casa internazionale delle donne così che possano essere vendute, e il ricavato devoluto alle sue compagne, altre ragazze e giovani artiste, che sono ancora bloccate a Kabul. Oltre a questo progetto, è in programma l’apertura della “Scuola di Herat in esilio”: “Uno spazio di relazione tra Roma ed Herat, tra chi dà e chi cerca rifugio”, spiegano gli organizzatori. “La scuola di Herat in esilio a Roma vuole essere uno spazio di azione, formazione e trasformazione, reciproca, aperta, tra culture e discipline, tra città e scuola, tra gli esseri umani e l’ambiente in cui vivono; uno spazio d’arte dedicato all’incontro tra gli artisti, intellettuali e studenti in arrivo in questi giorni dall’Afghanistan e Roma, dove tenere viva tradizioni artistiche oggi ridotte al silenzio in Afghanistan tra cui l’antica tradizione delle miniature di Herat”. (Rer)