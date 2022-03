Milano: Sardone (Lega), due ragazzi assaliti a colpi di coltello in piazza Leonardo Da Vinci, ma per la giunta va tutto bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro sabato notte con spargimento di sangue a Milano. Un gruppetto di giovani nordafricani ha assalito a colpi di coltello, calci e pugni due ragazzi in piazza Leonardo Da Vinci. Ora mi chiedo se la sinistra avrà ancora il coraggio di negare il legame evidentissimo tra immigrazione e violenze. Questi episodi di microcriminalità cominciano a spaventare e non poco: possibile che per la giunta vada sempre tutto bene?" Lo comunica in una nota il consigliere comunale della Lega Silvia Sardone, commentando gli avvenimenti di questa notte. "Il sindaco Sala - prosegue Sardone - e l'assessore Granelli si affannano a dire che in ogni grande città si verificano episodi del genere ma questa non può certo essere una giustificazione alla loro inefficienza conclamata". "La mia solidarietà va alle due vittime di questa infame aggressione, con la speranza che le forze dell'ordine possano presto identificare e arrestare i responsabili. A girare di notte a Milano si rischia addirittura la vita e questo non è più accettabile", chiosa il consigliere comunale. (Com)