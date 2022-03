Ue: Scholz riceve von der Leyen, stiamo reagendo uniti alla guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa sta reagendo unita alla guerra in Ucraina: ciò è dimostrato dalla reazione unitaria con le sanzioni all'attacco russo e dalla volontà di accogliere rifugiati dall'Ucraina. Lo ha scritto su Twitter il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, dopo aver incontrato a Berlino la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "E' positivo e non scontato che tutti gli Stati dell'Ue accolgano bambini, donne e uomini insieme, in modo rapido e senza burocrazia. Una cosa è chiara: insieme siamo aiutando chi cerca rifugio dalla guerra. Restiamo uniti!", ha aggiunto Scholz.(Geb)