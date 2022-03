Russia: Putin "non contrario" a colloquio trilaterale online con Aiea e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin "non è contrario alla possibilità di tenere una riunione trilaterale" online fra Russia, Ucraina e l'agenzia internazionale per l'energia nucleare (Aiea). Lo ha riferito l'ufficio per le relazioni con la stampa del Cremlino a seguito di una conversazione telefonica tra il leader russo e il presidente francese Emmanuel Macron. "Commentando la proposta del direttore generale dell'Aiea menzionata dal presidente della Francia - sulla possibilità di tenere una riunione trilaterale nella zona di Chernobyl per sviluppare un meccanismo per garantire la sicurezza degli impianti nucleari in Ucraina - Vladimir Putin ha osservato che in linea di principio questa idea potrebbe essere utile, ma varrebbe la pena considerare di tenere un tale incontro nel formato di una videoconferenza o in un Paese terzo", si legge nel comunicato. (Rum)