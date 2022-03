Ucraina: Putin a Macron, stiamo garantendo funzionamento centrale nucleare di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate russe e le unità di sicurezza ucraine continuano a garantire il funzionamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia. E' quanto affermato dal presidente russo Vladimir Putin ha detto all'omologo francese Emmanuel Macron durante la conversazione intercorsa oggi fra i due capi di Stato. "Le truppe russe, in collaborazione con l'unità di sicurezza e il personale ucraini, continuano a garantire il funzionamento della centrale nucleare in modalità regolare, il livello delle radiazioni rimane regolare: tutti questi fatti sono stati ufficialmente confermati dall'Aiea", ha detto Putin, secondo cui "le forze armate russe hanno preso il controllo anche della centrale nucleare di Chernobyl. Tutto questo per escludere la possibilità di provocazioni cariche di conseguenze catastrofiche da parte di neonazisti o terroristi ucraini".(Rum)