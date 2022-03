Corea del Sud: incendio area costiera orientale, Moon dichiara “zona disastrata speciale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha dichiarato oggi l’area costiera orientale “zona disastrata speciale”, a causa dell’incendio che l’ha colpita e che non è ancora stato domato. Per spegnere le fiamme sono stati mobilitati 44 elicotteri e 4.000 vigili del fuoco. La causa del rogo, propagatosi ieri su una vasta superficie anche per la spinta di un forte vento, è ancora oggetto di indagini. Circa 14.222 ettari di bosco sono andati bruciati presso Uljin e Samcheok. Circa 7.400 persone sono state evacuate e circa mille sono state accolte in rifugi temporanei allestiti presso strutture pubbliche e scuole.(Git)