Ucraina: Gelmini, Regioni al lavoro per accogliere, encomiabile gara solidarietà

- Tutte le Regioni italiane sono al lavoro per accogliere chi scappa dalla guerra in Ucraina. Lo dichiara Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, che spiega come "alcuni governatori hanno già fatto approvare alle proprie giunte specifiche delibere per stanziate risorse regionali ad hoc per questo obiettivo: dalla Lombardia al Lazio, dalla Sardegna alla Calabria". "In Italia - prosegue - sono già arrivati migliaia di profughi e tanti ne attendiamo nelle prossime settimane. La Protezione civile sta coordinando in modo rigoroso le operazioni, e ringrazio il dottor Curcio per l’impegno e la consueta professionalità". Per Gelmini "tutti avranno un luogo in cui stare e saranno assicurati i beni di prima necessità: nessuno verrà lasciato indietro. È davvero encomiabile la gara di solidarietà che è partita in tutti i territori”, conclude.(Rin)