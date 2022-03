Ucraina: Putin a Macron, Kiev non rispetta accordi su evacuazione dei civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina non rispetta gli accordi raggiunti sull'evacuazione dei civili dai luoghi degli scontri. E’ quanto affermato dal presidente russo Vladimir Putin all’omologo francese Emmanuel Macron nel corso della conversazione telefonica intercorsa oggi fra i due capi di Stato. "Si è discusso della questione dell'evacuazione della popolazione civile dalle aree degli scontri. Vladimir Putin ha richiamato l'attenzione sul fatto che Kiev non rispetta ancora gli accordi raggiunti su una questione umanitaria così acuta", riferisce una nota del Cremlino. "Il presidente francese è stato nuovamente invitato a collaborare attivamente con le autorità di Kiev per conformarsi alle norme del diritto internazionale umanitario", aggiunge la nota della presidenza russa. (Rum)