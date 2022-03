© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo dispiaciuti per la notizia della scomparsa di Pino Wilson, grande calciatore che ha contribuito alla conquista dello scudetto della Lazio nel 1974, portando così ai primi posti il calcio capitolino. Alla sua famiglia e ai suoi cari invio la mia vicinanza e le mie condoglianze". Così in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. (Com)