- "Come mondo dell'industria non possiamo non riconoscerci nelle parole del Papa", che oggi ha definito la guerra in Ucraina un "fiume di lacrime e di sangue". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)