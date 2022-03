Ucraina: Amendola, anche peggior negoziato non giustifica l’uso delle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un'opera di informazione chiara e puntuae che l’ha contraddistinta in questi primi vent’anni" Vincenzo Amendola

Sottosegretario agli Affari Europei

19 luglio 2021

- Anche il peggior negoziato non può giustificare l’utilizzo dello strumento militare per risolvere le contese, come sta accadendo con l'invasione russa in Ucraina. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Enzo Amendola, a “SkyTg24”. Non si può tollerare che “sul continente europeo gli attriti tra le potenze si risolvano con un’invasione pianificata che costerà tante vittime”, ha detto Amendola. (Res)