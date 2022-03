Ucraina: Amendola, solidarietà a russi e bielorussi che manifestano contro la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un'opera di informazione chiara e puntuae che l’ha contraddistinta in questi primi vent’anni" Vincenzo Amendola

Sottosegretario agli Affari Europei

19 luglio 2021

- Solidarietà a russi e bielorussi che stanno manifestando contro la guerra. L’ha espressa il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Enzo Amendola, a “SkyTg24”. Quella in Ucraina è “una tragedia che ci sembra nuova nelle forme ma è antica come tutti gli errori che hanno prodotto nel passato tante vittime civili”, ha detto Amendola. “Ricordiamoci sempre anche di chi in queste ore in Russia e Bielorussia sta manifestando contro quest’avventura militare. Anche a loro va il nostro onore”, ha affermato il sottosegretario. (Res)